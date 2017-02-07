Рынок нефти 7 февраля

Brent в очередной раз не смогла отстоять уровни $57+. Тема расширения санкций США в отношении Ирана для нефтяного рынка не имела продолжительного эффекта во многом благодаря тому, что ограничения не коснулись финансового и нефтяного секторов. Санкции направлены на связывание развития ракетных технологий Исламской республики. В то же время необходимо отметить решительность сторон строго придерживаться собственных интересов, что не исключает того, что уже в обозримом будущем рынок может получить куда больше оснований для роста премии за геополитический риск. Вместе с тем пока восстановление позиций долларом США и ожидаемый ренессанс сланцевиков переместились в авангард новостного фона на рынке. В этой связи актуальным для Brent остается уровень $54-58 где уравновешены все текущие темы. Касательно общего настроя на рынке хотелось бы обратить внимание на следующую деталь - согласно опубликованным данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами США величина сальдированной длинной позиции оказалась максимальной с момента начала подсчета (июнь 2006 г., составив ~380 тыс. контрактов). То есть спекулянты по-прежнему полны оптимизма несмотря на все «НО». Касательно настроений на рынке промышленных металлов стоит отметить, что за последний месяц участники пытаются выудить максимум информации из того минимума, который касается инфраструктурных планов Трампа, как итог – ценовой «боковик».