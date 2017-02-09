Рынок нефти 9 февраля

Нефть вновь вопреки традиционной логике демонстрирует устойчивость к плохим новостям. Рост запасов действительно оказался вблизи данных API (~14 mn bbl за неделю), однако цены, напротив отскочили выше $55/Brent. Позитивом для рынка стало заявление от Goldman Sachs касательно достижения баланса спроса и предложения вопреки росту запасов и производственной активности в США. Мы не поддерживаем теории заговора, но есть ощущение, что GS как раз играет на стороне сланцевиков, формируя для них благоприятную почву. Краткосрочно уровни Brent $55-57/bbl.