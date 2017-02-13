Рынок нефти 13 февраля

Нефть в утренние часы относительно стабильна, торгуясь в районе $56.60/70 bbl Brent. Рынок сдержанно реагирует на данные от Baker Hughes об очередном росте числа активных нефтяных буровых в США (+8 ед. за минувшую неделю, 591 ед.). Накануне наблюдалась достаточно позитивная реакция на отчет МЭА, отразивший 90% исполнение плана по сокращению производства картелем в рамках сделки ОПЕК+. Сегодня рынку непосредственно будет представлен отчет ОПЕК, в том случае, если рынок получит больше позитивных сигналов, возможно дальнейшее развитие оптимизма и очередные попытки выйти на уровни $57+ по Brent. В противном случае игроки сконцентрируют внимание на не очень успешном продвижении сокращения добычи non-OPEC производителями, а также отсутствии дальнейших перспектив роста на фоне высокого уровня запасов. Brent краткосрочно $55.5-57.5/bbl. Рынки промышленных металлов плюсуют, ослабление позиций долларом и позитивные данные из КНР подогревают оптимизм на площадках.