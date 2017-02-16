Рынок нефти 16 февраля

На нефтяном рынке сохраняется боковой тренд. Ни рост доллара, ни данные от Минэнерго США не смогли оказать заметного давления на цены. По итогам недели запасы в США выросли 9.5 mn bbl и достигли нового исторического максимума (0.518 mn bbl), что одновременно на ~30% выше средних значений за последние 5 лет. Вместе с тем глобальные площадки сохраняют позитивный настрой, так американские фондовые индексы обновляют 5 день к ряду свои рекорды. Причиной такого позитива выступают ожидания по дерегулированию экономики США и фискальные стимулы, что компенсирует последние «ястребиные» сигналы ФРС. Из отраслевых данных в ближайшее время статистки не ожидается, Brent продолжит консолидироваться на отметках $55-56.5/bbl.