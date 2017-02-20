Рынок нефти 20 февраля
20.02.2017 11:56
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Стоимость нефтяных контрактов остается в узком диапазоне. Отсутствие драйверов для выхода из «боковика» на текущий момент определяет картину рынка. Фактически на рынок продолжают оказывать влияние два ключевых фактора, компенсирующих друг друга. С одной стороны, это действия по сокращению производства в рамках сделки ОПЕК+ и рассмотрение возможности продлить текущее соглашение, с другой стороны, растущая буровая активность в США и сохранение повышенного уровня запасов. Одновременно с этим можно отметить все еще сохраняющийся, так называемый настрой «risk-on», преобладающий на глобальных площадках. Отсутствие заметных событий/статистики на рынках на краткосрочном горизонте с большей вероятностью позволят Brent оставаться в диапазоне $55-57/bbl. При этом ситуация может измениться после выхода «минуток» ФРС США, публикуемых в среду. В частности в них могут содержаться более конкретные сигналы касательно сроков повышения ставки, либо упоминания о нежелательности сильного доллара. Одновременно с этим перед ФРС остается и сдерживающий фактор – отсутствие деталей по программе фискальных стимулов. Как ожидается конкретика по данному вопросу может появиться 28 февраля, когда Д. Трамп выступит перед Конгрессом, до этого момента рынки все же проявят сдержанность.
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