Рынок нефти 21 февраля

Нефть накануне продемонстрировала сдержанный рост (~0.5%) на фоне сообщений о том, что Саудовская Аравия продолжает сокращать производство в рамках соглашения ОПЕК+. Цены приближаются к верней границе диапазона $54-57/Brent. Обозримой причиной, по которой нефти не удастся забраться выше в краткосрочном периоде выступает ястребиная риторика представителей ФРС (эту же тональность выдержат «минутки» ФРС). Кроме того, буровая активность в США продолжает расти, а уровень запасов остается повышенным. В частности, в понедельник глава ФРБ Филадельфии г-н Харкер не исключил возможности повышения ставки ФРС уже в марте. Как итог, DXY Index (индекс USD) прибавляет 0.3%, что в итоге сдерживает оптимизм на сырьевых площадках.