Рынок нефти 28 февраля

Цена на нефть Brent на утро - $56.13. Как видно, значительных изменений в длящемся уже несколько недель боковом ценовом тренде на рынке нефти не происходит. На лицо противостояние между новостным фоном из США об уровне запасов и производственной активности и реализации договоренностей ОПЕК+. Вероятно, что-то может изменить предстоящее выступление Д.Трампа в Конгрессе США по вопросам экономической политики. Отсутствие прогресса при подготовке и начале реализации плана фискальных стимулов, инфраструктурной программы отодвинет сроки ужесточения денежно-кредитной политики ФРС, что вызовет ослабление американской валюты и поддержит ”risk-on” режим в отношении сырьевых активов и валют.