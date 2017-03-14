Рынок нефти 14 марта

Нефтяные цены стабилизируются немногим выше $51/bbl Brent, дальнейшее давление на котировки «черного золота» приостановилось в преддверии ключевых событий недели – заседания ФРС США, а также выхода отраслевых отчетов от ОПЕК и МЭА. К текущему моменту перспективы восстановления нефтяных цен к уровням $55+ Brent под вопросом. Помимо того, что предварительные данные из США вновь указывают на рост запасов и сохраняется буровая активность, у рынка нет полной уверенности о готовности продлить соглашение о заморозке на вторую половину года. К этому же стоит добавить анонсированные планы Трампа о снижении налога на прибыль компаний, что может стать подспорьем для дальнейшей активности у сланцевиков. По оценкам Bloomberg отрасль может получить до $10 млрд. в год. Для восстановления цен потребуются более четкие сигналы от ОПЕК на 2 п/г, одновременно с этим можно рассчитывать на такой фактор как сезонное повышение спроса на нефтепродукты, что разгрузит запасы. Пока же ориентирами для Brent продолжат выступать отметки $51-53/bbl. Фокус дня – отчет ОПЕК.