Рынок нефти 16 марта

Нефть на положительной территории, стоимость контрактов в утренние часы прибавляет порядка 0,6% (Brent в районе $52.1, WTI - $49.1). Позитивом для рынка стали решение ФРС и данные от Минэнерго США. Американский регулятор хотя и повысил ставку, что впрочем, было в рамках ожиданий, но по факту не обозначил готовность перейти к ускорению темпов нормализации денежно-кредитной политики. В целом можно отметить, что политика ФРС остается адаптивной, и регулятор оставляет себе пространство для маневра. Рынки в свою очередь позитивно отреагировали на этот сигнал, наращивая аппетит к рисковым активам. Касательно недельного отчета от Минэнерго США – минувшая неделя стала первой с начала текущего года, когда запасы сырой нефти продемонстрировали сокращение (-237К bbl), одновременно с этим сократился объем бензина и дистиллятов (-3 и -4.2 mn bbl соответственно). На запасы с большей вероятностью начали оказывать влияние сезонные факторы (весной и до начала лета НПЗ встают на регламентные работы). И тем не менее рынок продолжает торговаться с оглядкой на перспективы дальнейшего роста производства в США и отсутствия новых позитивных сигналов от участников сделки ОПЕК+. Отчеты ОПЕК и МЭА, выходившие накануне в целом оказались нейтральными для рынка. Несмотря на то, что ожидания по росту спроса остаются позитивными, запасы нефти в странах ОЭСР в январе продемонстрировали увеличение впервые за 6 последних месяцев. В итоге рынок в ближайшее время так и не сможет определиться с динамикой, краткосрочными ориентирами для Brent выступят отметки $52-54/bbl, если же говорить о сроках до 2 п/г (период действия соглашения ОПЕК+) - $50-60/bbl.