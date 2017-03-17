Рынок нефти 17 марта

Brent не отстояла уровень в $52/bbl, и несмотря на то, что пока остается в восходящем канале, риски протестировать отметки $48-50/bbl сохраняются. Накануне «черное золото» получило поддержку на фоне комментариев саудовской стороны о возможном продлении соглашения ОПЕК+, а также ослаблении позиций долларом, однако этого оказалось недостаточно. Рынок по-прежнему торгуется с оглядкой на активность сланцевиков в США и повышенный уровень запасов, данные об ожиданиях по росту спроса (в рамках отчетов ОПЕК и МЭА) не стали большим подспорьем для рынка, т.к. не содержали в себе заметных отличий в сравнении с предыдущими отчетами. Сегодня в фокусе рынка данные от Baker Hughes. Будущая же неделя может дать больше сигналов рынку, на 25-26 марта назначено заседание министерского комитета по мониторингу выполнения соглашения о сокращении добычи нефти. Краткосрочные ориентиры Brent $50-53/bbl.