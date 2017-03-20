Рынок нефи 20 марта

Нефтяные цены вновь под давлением. Число буровых установок в США продолжило рост и по итогам минувшей недели прибавило +14 шт. (до 631 ед.). Всего же с начала года число американских нефтяных буровых в выросло на 106 ед., рост продолжается 10 недель к ряду. Факторы сохраняющейся высокой буровой активности в США и уровня глобальных запасов по-прежнему выступают основными раздражителями для рынка и препятствуют позитиву мер, принимаемых ОПЕК по нормализации баланса на рынке. Накануне помимо данных от Baker Hughes «масло в огонь» добавила новость о возобновлении поставок нефти из Ливии. На текущей неделе не ожидается заметной макростатистики, которая могла бы изменить расклад сил на рынке, фокус на PMI еврозоны (пт), запасы длительного пользования в США (пт), кроме того, ряд членов ФРС выступит с комментариями. Ключевым событием для рынка станет заседание министерского комитета по мониторингу выполнения соглашения о сокращении добычи нефти, которое назначено на 25-26 марта. Ориентиры на неделю по Brent $50-54/bbl. Промышленные металлы преимущественно в плюсе, в поддержку выступает ослабление позиций долларом США, а также отсутствие ощутимого негатива из Поднебесной.