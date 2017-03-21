Рынок нефти 21 марта

Нефтяные контракты сдержанно прибавляют после сообщения от Reuters о рассмотрении большинством участников сделки ОПЕК+ возможности продлить соглашение на вторую половину года. Сегодня в фокусе статистика от API о недельных запасах нефти и нефтепродуктов в США. «Медвежьи» данные вновь могут вернуть цены к уровням поддержки. Однако, принимая во внимание технические факторы, а также ожидания от итогов встречи министерского комитета ОПЕК+, ориентируемся на диапазон $50-54/bbl по Brent до конца текущей недели.