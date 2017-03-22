Рынок нефти 22 марта

Отметка в $50/bbl по Brent все ближе. Накануне вышли данные от API по недельным запасам нефти и нефтепродуктов в США, указавшие на очередной рост сырой нефти (+4.53 mn bbl, в т.ч. в Кушинге +1.97 mn bbl), при этом запасы бензина, как ожидается, сократятся на -4.93 mn bbl, дистиллятов на – 0.9 mn bbl. Несмотря на то, что статистика не выглядит однозначно «медвежьей», рынок похоже настроен решительно сломить сопротивление технических индикаторов сопротивления, и направиться к психологически важным отметкам в $50/bbl по Brent. Негатива добавляет и тот факт, что на американских площадках в последние дни также превалируют коррекционный настрой на фоне роста опасений того что программа фискальных стимулов Трампа встретит сильное сопротивление на законодательном уровне, а это в свою очередь подрывает веру в более интенсивный экономический рост. Следующий сигнал по данной теме рынки получат уже завтра, когда вопрос будет рассматривать Конгресс. Сегодня фокус на данные от Минэнерго США, локально реакция рынка – по фактическим данным. Далее, как уже было отмечено, ориентиры сме-щаются к «Трампономике» и выступлению главы ФРС, а в конце недели на сигналы от мониторинговой комиссии по сделке ОПЕК+. Касательно последнего фактора – это пожалуй единственный пунк, который может удержать нефть от дальнейшего сползания вниз. Краткосрочные ориентиры Brent $50-52/bbl.