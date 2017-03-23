Рынок нефти 23 марта

Цена на нефть Brent на утро - $50.99. В течение дня цены на нефть постепенно снижались и даже на короткое время опустились ниже $50. Однако после опубликования недельной статистики по изменению запасов нефти в США в 17-30 мск, рынок изменил направление в сторону постепенного роста цен. Вероятно, ожидания рынка по росту запасов были выше, чем опубликованные данные, что в итоге могло поддержать рынок. Однако, цены на нефть вряд ли продолжат рост и, скорее всего стабилизируются на уровне около $51.