Рынок нефти 5 апреля 2017

Цена на нефть Brent на утро - $54.53. Рынок нефти продолжает рост уже вторую неделю подряд, после понижательной коррекции в первой декаде марта. Недавние позитивные комментарии министра энергетики РФ поддержали рынок. Сегодня ожидаются недельные данные по изменению запасов нефти в США, которые пока прогнозируются на уровне небольшого снижения, что также поддерживает цены на нефть в краткосрочном плане. Сегодня нефть вполне может удержать уровень цены в $54 по BRENT.