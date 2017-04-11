Рынок нефти 11 апреля

Нефтяные цены продолжают получать поддержку за счет геополитической напряженности вокруг Сирии и Северной Кореи. В дополнение к этому стоит отметить перебои в поставках из Ливии и ожидания по снижению запасов в США, а также приостановившееся давление со стороны U.S.dollar на глобальных площадках. В итоге Brent тестирует уровень в $56/bbl. В целом рынок сохраняет достаточно оптимистичный настрой. При условии того, что фактические данные от Минэнерго США совпадут с ожиданиями аналитиков, а отчеты ОПЕК и МЭА не выйдут в минорных тона, Brent определенно сделает попытку подобраться к годовым максимумам. Краткосрочно Brent $55.6-56.6.