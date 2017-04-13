Рынок нефти 13 апреля

Нефтяные цены частично восстановили утраченные накануне позиции. Коррекция сформировалась после выхода отчета Минэнерго США. Несмотря на то, что запасы нефти и нефтепродуктов снизились больше ожиданий, триггером для фиксации прибыли стали данные о росте добычи, которая перевалила за отметку 9.2 mn bbl/d и стала максимумом более чем за год. В то же время отчет ОПЕК, который вышел несколько ранее носил достаточно оптимистичные тона, отразив растущие ожидания по спросу на текущий год, а также сокращение мировых запасов нефти в целом (за искл. США). Т.о., ценовыми ориентирами на ближайшее время остаются отметки $54-56/Brent. Сегодня в фокусе отчет МЭА.