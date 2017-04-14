Рынок нефти 14 апреля

Нефть по итогам торгов накануне практически не изменилась. Сегодня по причине Пасхальных праздников торги не проводятся. В целом стоит отметить, что Brent удалось вернуться к отметкам $55-57/bbl. Можно отметить следующие поводы для роста оптимизма: информация о том, что Саудовская Аравия скорее пойдет на продление сделки ОПЕК+; ежемесячные отчеты ОПЕК и МЭА отразили сокращение глобальных запасов и сдержанный рост спроса на 2017г.; локальные перебои поставок из Ливии и Канады также внесли свой вклад; ожидания по восстановлению экономик США и КНР укрепились после ряда макро- данных, а также не готовности перейти к торговым и валютным войнам как минимум на данном этапе. Одновременно с этим рост геополитической напряженности добавил премию к ценам на «черное золото». Тем временем основным раздражающим и сдерживающим фактором для рынка остаются американские сланцевики. Число буровых за минувшую неделю вновь выросло на 11 ед., одновременно с этим производство нефти в США перевалило за отметку 9.2 mn bbl/d и стало максимумом более чем за год. На фоне этого оптимизм будет ограничиваться и основным вопросом краткосрочной перспективе останется продление сделки по ограничению добычи. Краткосрочные ориентиры Brent $55-57/bbl.