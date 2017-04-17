Рынок нефти 17 апреля
17.04.2017 12:24
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Нефть под умеренным давлением. Острота геополитической напряженности спала, но рынки по-прежнему торгуются с оглядкой на события в Сирии и Северной Корее. Из фундаментальных факторов стоит выделить растущее число нефтяных буровых в США, которое продолжило рост 13 неделю к ряду и достигло максимумов с апреля 2015г. В краткосрочном периоде ориентир на статистику из США (промышленное производство, «бежевая книга»), ЕС (инфляция). Недельные ориентиры Brent $54-57.
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