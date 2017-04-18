Рынок нефти 18 апреля
18.04.2017 12:38
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Нефть под давлением на фоне данных о частичном восстановлении производства в Саудовской Аравии, а также прогнозов EIA (Минэнерго США) о дальнейшем росте американского производства, как следствие повышения буровой активности. В итоге Brent в утренние часы тестировала отметку $55/bbl. Несмотря на упомянутые факторы, рынок скорее предпочтет сохранить текущий статус-кво до технического заседания ОПЕК, которое пройдет в текущую субботу. Уровни $54.5/55-57 остаются актуальными. Локально фокус на данные от API и Минэнерго США.
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