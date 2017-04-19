Рынок нефти 19 апреля

Нефть под сдержанным давлением после данных от API, указавших на сокращение запасов сырой нефти в США, но при этом выросших запасах бензина. Рынок не в полной мере уверен в сохранении сезонной динамики роста спроса на нефтепродукты, что в свою очередь отодвигает балансировку рынка в перспективе. Кроме того, данные о наращении производства Саудовской Аравией, вышедшие накануне, добавили свою «ложку дегтя». Вместе с тем вербальные интервенции генсека ОПЕК о единстве производителей по вопросу регулирования на рынке удерживают рынок от дальнейшей коррекции. Сегодня в фокусе статистика от Минэнерго США. Brent краткосрочно $54.5-55.7