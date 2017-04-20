Рынок нефти 20 апреля

Цена на нефть Brent на утро - $53.10. Рынок показал снижение во второй половине дня после выхода недельных данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Хотя запасы нефти и показали некоторое сокращение, но запасы нефтепродуктов (в т.ч. бензин) выросли на фоне данных о росте их производства. Тем не менее, такое снижение цен носит, скорее всего, краткосрочный характер, и есть шанс уже сегодня увидеть цены ближе к уровню $54. На рынок поступают сообщения о готовности стран Персидского залива продлить соглашение об уменьшении добычи.