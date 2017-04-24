Рынок нефти 24 апреля

Нефть пытается восстанавливаться. Накануне технический комитет ОПЕК порекомендовал участникам сделки ОПЕК+ продлить соглашение еще на полгода, однако окончательного ответа рынок не получит до 25-28 мая. Тем временем число нефтяных вышек снова выросло на 5 ед., что в купе с ростом производства самой нефти и слабого растоваривания запасов сдерживает рынок от попыток восстановиться. На наш взгляд пока уровень добычи в США остается не выше 9.5/9.6 mn bbl, ОПЕК, хотя и со все большим трудом, будет стараться таргегировать добычу ОПЕК+ и глобальные запасы, за пределами указанных отметок демпинговые войны и борьба за долю на рынке может развернуться с новой силой. Brent краткосрочно $52-53.5/bbl.