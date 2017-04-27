Рынок нефти 27 апреля

Нефть остается под давлением на фоне растущего производства и общего уровня запасов нефти и нефтепродуктов в США. Данные от Минэнерго, выходившие накануне, хотя и отразили снижение запасов сырой нефти, но объемы базовых нефтепродуктов напротив выросли, что ставит под вопрос устойчивость конечного спроса. Плюс к этому производство растет 10 неделю и достигло уровня августа 2015г. (9.265 mn bbl/d). Т.о., рынок останется наедине с данным вызовом вплоть доя майского решения по сделке ОПЕК+. В этой связи не исключаем попытки откатить Brent к $50/bbl.