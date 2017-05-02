Рынок нефти 2 мая

Нефть по большей части остается во власти негативных факторов. За минувшую неделю данные о числе буровых в США вновь отразили рост активности американских сланцевиков, число нефтяных вышек выросло на 9 ед. до 697 шт. Одновременно с этим «против рынка» новости из Ливии о наращении добычи нефти до более чем 700K bbl/d из-за возобновления добычи на крупнейшем месторождении Шарара, а также снижение отпускных цен Саудовской Аравией азиатским потребителям. В противовес этому стоят новости об ожидаемом продлении соглашения ОПЕК+ и ослабление позиций долларом США. По всей видимости до 20-х чисел текущего месяца картина существенным образом не изменится. Brent краткосрочно $51-53/bbl.