Рынок нефти 3 мая

Негатив на рынке «черного золота» продолжает преобладать. Накануне цены на Brent вплотную подбирались к отметкам $50/bbl, тестируя на прочность нижнюю границу долгосрочного восходящего канала. Поводом для снижения формально послужили следующие причины: довольно быстрое восстановление производства на крупнейшем месторождении в Ливии, сохранение некоторой неуверенности в отношении продления сделки ОПЕК+ на вторую половину года, снижение продаж автомобилей в США, что формирует пониженные ожидания по потреблению в будущем. Вместе с тем поддержка подоспела от данных от API, указавших на снижение запасов нефти и нефтепродуктов (сырая нефть -4.158mb, бензин -1.93mb, дистилляты -0.436mb). В итоге сегодня наблюдаем торги в районе $51/bbl Brent. Фокус на фактических данных от Минэнерго США. В случае выхода негативной для рынка статистики, распродажи вновь наберут обороты, проверяя на прочность $50/bbl.