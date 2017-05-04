Рынок нефти 4 мая
04.05.2017 14:08
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Нефть продолжает сползать вниз. Отсутствие заметных новостей при одновременном укреплении позиций доллара на глобальных площадках оказывает давление на цены. Статистика от Минэнерго США, выходившая накануне, в целом не оказала поддержки рынку, т.к. снижение нефти и нефтепродуктов оказалось меньше прогнозных. Более того, производство продолжило рост и достигло максимумов с августа 2015г. Краткосрочными ориентирами Brent продолжат выступать отметки $50-52/bbl.
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