Рынок нефти 5 мая
05.05.2017 12:09
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Цены на нефть продемонстрировали резкое снижение накануне. Brent провалилась практически на 8%, достигая отметок ниже $47/bbl, что соответствует уровням ноября ‘16г. («доОПЕКовский» уровень цен). Основным раздражителем для рынка остается рост сланцевой добычи в США и повышенный уровень запасов. Текущая ситуация в некоторой степени напоминает динамику рынка предшествующей первой договоренности по сокращению производства ОПЕК+. Участники рынка в условиях неопределенности предпочитают придерживаться более негативной стороны, чтобы избежать потенциально больших потерь. Однако базовым сценарием остается продление соглашения на вторую половину года, что позволит ценам восстановиться до уровней $52-56.
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