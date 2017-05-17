Рынок нефти 17 мая

Нефтяные цены растеряли запал оптимизма после новостей о сделке ОПЕК+ и снижаются на фоне данных от API. Американский институт нефти (API) накануне опубликовал недельные данные по запасам нефти и нефтепродуктов, согласно которым статистика разошлась с ожиданиями рынка. Оценки API: запасы сырой нефти в США выросли на 0,882 mb (в Кушинге: -0,539 mb; запасы бензина: -1,79 mb; запасы дистиллятов: +1,79 mb). При этом слабость доллара не оказывает поддержки сырьевым активам, что вполне закономерно, учитывая тот фон на котором доллар отступает. Сегодня в фокусе данные от Минэнерго США. В случае выхода «слабых» для рынка данных тема высокого уровня запасов (несмотря на сезонные факторы) и перспектив дальнейшего потребления вновь будет сокращать оптимизм на рынке. В целом же несмотря на отсутствие по большей части интриги в отношении исходя 25 мая (возможное продление сделки ОПЕК+), рынок не видит перспектив заметного роста. Высокие запасы, вызовы формируемые США и КНР – это то, что сейчас лишает цены драйва. Brent краткосрочно - $51-53/bbl.