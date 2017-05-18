Рынок нефти 18 мая

Нефть консолидируется в районе отметки $52 Brent. Новостной фон для рынка сдержанно-позитивный. Все большее количество стран и ключевых игроков рынка поддерживает идею продления сделки ОПЕК+. Одновременно с этим рынок обратил внимание на статистику от Минэнерго США, где похоже сезонный фактор начинает набирать обороты - запасы сползают, потребление нефтепродуктов растет. «Вишенкой на торте» стали данные о небольшом снижении объемов производства в Америке. Слабость доллар при этом нельзя в полной пере ставить в плюс к рынку учитывая предпосылки по которым снижается американская валюта. Brent краткосрочно $51-53/bbl.