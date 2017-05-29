Рынок нефти 29 мая
29.05.2017 13:01
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Цена на нефть Brent на утро - $51.99. Рынок предпринимает попытки роста или, по крайней мере, стабилизации после резкого снижения цен в конце прошлой недели. Вероятно, решение стран ОПЕК разочаровало определенную группу участников рынка, которая преследовала краткосрочные спекулятивные цели. Пока есть основания говорить, что участники рынка с долгосрочными целями не стали закрывать свои длинные позиции в массовом масштабе. Поэтому, полагаем, что ближайшая цель по цене нефти – в диапазоне $51-$53.
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