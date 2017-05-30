Рынок нефти на 30 мая
30.05.2017 12:24
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Цена на нефть Brent на утро - $52.17. Выходной день в США, Британии и Китае - трех основных финансовых центрах, влияющих на цены товарных активов – оказал стабилизирующее влияние на рынок нефти. Также, отсутствие новых сильных драйверов роста/снижения цен после недавнего решения стран ОПЕК стало дополнительной причиной фактически бокового внутридневного ценового тренда. Пока сохраняем ближайший ценовой прогноз на прежнем уровне - $51-$53.
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