Рынок нефти 31 мая

Цены на нефть остаются под сдержанным давлением на фоне сохраняющихся опасений того, что американское производство не позволит в обозначенные сроки сбалансировать рынок. В итоге уровень запасов, таргетируемый ОПЕК будет снижаться еще более сдержанными темпами, а с учетом того, что экономика КНР «хандрит» есть вопросы и по темпам роста спроса. Результат – отсутствие на среднесрочном горизонте оптимизма. На ситуацию может повлиять более четкие сигналы из США по потреблению нефти и нефтепродуктов, что позволит рынку на какое-то время забыть о больших фундаментальных вызовах. Brent краткосрочно $51-53/bbl. Сегодня в фокусе данные от API по запасам.