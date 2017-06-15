Рынок нефти 15 июня
15.06.2017 14:22
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Brent не охотно отпускает отметку $47/bbl. Рынок по большей части сохраняет «медвежий» настрой, не имея почвы для восстановления оптимизма. Сезонный фактор не оказывает должной поддержки рынку, при этом отчеты ОПЕК и МЭА, выходившие накануне также скорее нейтральны и не смогли сократить скептицизм в отношении «долгой и ухабистой дороги» по пути к балансировке рынка. Закрепление ниже уровня $47/bbl заметно повышает риски тестирования «круглой» отметки $45.
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