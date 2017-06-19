Рынок нефти 19 июня

Brent в очередной раз пытается закрепиться выше отметки $47/bbl. Вместе с тем общая ситуация остается умеренно-негативной - запасы снижаются гораздо медленнее ожиданий, при этом рост буровой активности в США остается высоким. Накануне Baker Hughes отчиталась о недельном изменении числа буровых. Рост продолжился 22 недели подряд и стал самым продолжительным за последние три десятилетия. Однако здесь будет важным насколько при этом сохраняется продуктивность добычи, поэтому фокус на данные по производству. Краткосрочно Brent $ 47-49/bbl.