Рынок нефти 20 июня

Brent не оставляет шансов зацепится за отметки $47+. Однако, общий настрой на рынке сохраняется преимущественно негативным. Давление на цены возобновилось после того как на рынок поступила информация об очередном успехе Ливии в восстановлении производства, и хотя, как учат предыдущие периоды, это восстановление может быть не устойчивым. При этом, на текущем рынке ливийской истории вполне достаточно. Американское производство продолжает карабкаться вверх. Усилия ОПЕК при этом все меньше заметны. Безусловно эффект от шагов картеля нельзя отрицать, но скорость балансировки на которую рассчитывали рынки явно переоценена. К слову пока контракты на WTI в контанго, сланцевикам дышится легче, т.к. фондирование для них не лишено смысла. И здесь только можно разделить мнение Goldman Sachs и представителей саудовской стороны, что рынку просто необходимо прийти к бэквордации, чтобы сбить оптимизм сланца. Краткосрочно - в фокусе данные по запасам от API. Brent сохраняет уязвимость, краткосрочные ориентиры $46.5-48/bbl.