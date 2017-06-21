Рынок нефти 21 июня

Нефть приостановила падение, однако все еще остается уязвимой для любых негативных сигналов. Brent дважды оказалась не по зубам отметка в $45.5/bbl. Основные раздражители прежние – высокий уровень запасов и низкие темпы их сокращения, активность со стороны сланцевиков, укрепление позиций долларом (в последнее время). Предварительные данные от API не дали рынку однозначного сигнала и скорее просто отодвинули решения до сегодняшних 17.30 мск, когда будет опубликован отчет Минэнерго США. Brent – 44.5-47/bbl.