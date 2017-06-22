Рынок нефти 22 июня

Нефтяной рынок продолжает концентрироваться на негативе. Данные от Минэнерго США, указавшие на большее чем ожидалось, сокращение запасов нефти и нефтепродуктов, лишь не надолго поддержали цены на «черное золото». Формально поводом для возобновления продаж стали данные о сохранении положительной динамики производства в США. Технически движение вниз может продолжиться до отметок $42/bbl, однако информационного повода для еще большего снижения по-прежнему не просматривается. Базовые краткосрочные ориентиры - $44.4-46.