Рынок нефти 28 июня

Рынку явно не хватает запала оптимизма. Данные от API, выходившие накануне перечеркнули ростки восстановления цен, которые проявились после опроса аналитиков. Не вытянул нефть и слабевший доллар. В итоге негатив грозит вернуться на рынок в случае фактически слабых данных из США. Однако стоит подчеркнуть, что график запасов в целом демонстрирует сокращение запасов, другое дело, что ожидания на летний сезон были явно выше. Сегодня фокус на статистику Минэнерго США в 17.30 мск.