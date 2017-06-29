Рынок нефти 29 июня
29.06.2017 13:42
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Цена на нефть Brent на утро - $47.53. Цены на нефть продолжают постепенный рост. Вчера драйвером позитивной ценовой динамики стала информация о сокращении добычи нефти в США на максимальное значение за предыдущие 12 месяцев. С технической точки зрения, рынок продолжает «вырабатывать» недавнее состояние краткосрочной «перепроданности» и вплотную приблизился к уровню сопротивления (20-дневная средняя скользящая линия). «Пробитие» этого уровня может стать драйвером роста цен на нефть до уровня $49.50.
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