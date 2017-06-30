Рынок нефти 30 июня
30.06.2017 12:54
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Цена на нефть Brent на утро - $47.65. В течение прошедшего дня ценовая динамика рынка нефти скорее напоминала боковой тренд (консолидацию). Отсутствие сильных текущих драйверов роста/снижения стало основной причиной краткосрочной консолидации. Можно ожидать продления этого тренда и на сегодня. Однако, в ближайшей перспективе остаются причины для негатива – растущий уровень добычи нефти в Ливии, Нигерии и Канаде. Ориентирами на ближайшее время по BRENT выступят отметки $46.50-48.60.
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