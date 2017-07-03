Рынок нефти 3 июля

Нефть сохраняет оптимизм. Brent протестировала отметку в $48/bbl. Позитивом стали данные о снижении числа буровых в США. Однако данный факт на наш взгляд не стоит воспринимать всерьез, т.к. вышек стало на 2 меньше, а производство в США продолжает себя чувствовать неплохо. Плюс к этому выход Ливией на показатель добычи в 1 mn bb/d, а также намерения нарастить производство в Канаде, Нигерии, ряде других стран по-прежнему делают путь к балансировке более длинным. Краткосрочные ориентиры по Brent $46.50-49.