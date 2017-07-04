Рынок нефти 4 июля

Нефть стабильна. Оптимизм, который нефтяные цены демонстрировали накануне, ожидаемо столкнулся с факторами фундаментального характера, играющими против роста котировок «черного золота». В частности, производство ОПЕК по итогам июня вышло на пиковые значения с начала года. Наибольший вклад в наращивание добычи нефти картелем внесли такие страны, как Ливия и Нигерия. Однако не только указанные производители выступили «спойлерами» рынка, Саудовская Аравия, Ангола, ОАЭ также нарастили производство по итогам прошлого месяца. И хотя действие последних можно отнести к сезонному фактору, однако общая картина рынка остается не в пользу возвращения Brent к отметкам 50+. Краткосрочные ориентиры по Brent $48.6-50.7