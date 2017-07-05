Рынок нефти 5 июля

Нефть в ожидании сигналов для дальнейшего движения. Накануне поддержку «черному золоту» оказали предварительные данные о снижении запасов нефти в США на 2,5 mn bbl, в итоге Bent вплотную подобралась к отметке в $50/bbl. Вместе с тем сегодня несколько агентства распространили информацию о том, что РФ не рассматривает варианты большего сокращения добычи. Таким образом вопрос о сроках балансировки рынка вновь подвешен, в фокусе данные от API. Краткосрочные ориентиры по Brent $48.6-50.7