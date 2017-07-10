Рынок нефти 10 июля

Нефтяные цены продолжают «смотреть вниз». Данные об увеличении числа буровых в США по итогам недели (+7 ед.) в очередной раз подтверждают живучесть сланцевиков и ставят под вопрос сроки приведения рынка к балансу с учетом текущих договоренностей ОПЕК+. В этой связи достаточно примечательно выглядят попытки привлечь Ливию и Нигерию к действующему соглашению по ограничению добычи. Действительно, любой даже самый незначительный вклад в общую историю может стать подспорьем для возвращения оптимизма на рынок. Пока же минорные настроения продолжат преобладать. На неделе фокус на отчеты ОПЕК и МЭА (12 и 13 числа, соответственно). Краткосрочно Brent $46-47.5