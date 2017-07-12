Рынок нефти 12 июля

Данные от API, отразившие заметно большее сокращение запасов нефти и нефтепродуктов в США за минувшую неделю, возвращают оптимизм рынку. Цены на «черное золото» накануне сменили негативную динамику на позитив одновременно с открытием американских площадок на фоне того как Минэнерго США пересмотрел прогноз добычи на 2018г. Статистика от API в вечерние часы лишь усилила позитивный импульс. В тоже время общий расклад сил на рынке остается не в пользу дальнейшего устойчивого восстановления цен. Действительно, запасы сокращаются, однако и сторона предложения остается «сильной». Американское производство, а также рост добычи в Ливии и Нигерии суммарно с начала года составили около 1 mn bbl/d, что бросает сильный вызов соглашению ОПЕК+. В перспективе поддержкой рынку может выступить факт подключения Ливии и Нигерии к сделке, в этом случае рост цен к отметкам 50+ выглядит весьма резонным. Сегодня фокус на отчет ОПЕК.