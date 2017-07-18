Рынок нефти 18 июля

Рынку нефти явно не хватает новых позитивных историй для движения вверх. Поход к отметкам $50/bbl по Brent вновь откладывается. Новостной фон связанный с ростом добычи в Казахстане и Ливии, необходимостью нарастить производство в Эквадоре для решения финансовых проблем страны, а также знаковый выход на исторический максимум американскими сланцевиками (5.58 mn bbl/d по оценке Минэнерго США в августе), все это подрывает наметившийся рост рынка. В то же время предварительные данные (опрос Bloomberg) указывают на очередное недельное сокращение запасов в США, и прочие сигналы по укреплению спроса. Сегодня фокус на данных от API, а завтра выйдет официальная статистика от Минэнерго. В случае заметного сокращения запасов, внимание рынка все же должно переключиться на краткосрочные темы и слабость USD, что в итоге и станет триггером для еще одной попытки пойти выше. Краткосрочные ориентиры по Brent прежние -$47.5-50.