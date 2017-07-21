Рынок ненфти 21 июля

Нефть сдержанно подрастает в предвкушении встречи в Санкт-Петербурге. Необходимо признать, что несмотря на все «НО» рынок нефти в последнее время пытается отыскать позитив. Сезонные факторы с пробуксовкой, но все же дают сигналы о сохранении прежних моделей потребления, что в итоге находит отражение в долгожданном сокращении запасов. Подогревается рынок и позитивом на фоне сообщений о попытках поиска новых подходов/шагов по балансировке рынка. Основные надежды сейчас возлагаются на то, что Ливию и Нигерию удастся склонить к сотрудничеству и «единоначалию». Однако на наш взгляд больший вызов продолжает исходить все же от США в части устойчивого предложения и высокого уровня запасов. Стоит напомнить, что в США (данные по всему блоку OECD поступают с задержкой) сокращение запасов происходит лишь примерно теми же темпами, что и за последние 5 лет, в то время как абсолютные уровни запасов в текущем году достигали максимальных значений за всю историю наблюдений и более чем на 70% выше средних показателей за три десятилетия. Иными словами, отсутствие более строгой и дисциплинированной позиции со стороны участников сделки ОПЕК+ (в т.ч. по итогам предстоящей встречи 24/04) может отправить рынок в очередной раз в зону пессимизма. На стороне роста цен сейчас только сезонные факторы. Краткосрочно Brent -$48.5-50.