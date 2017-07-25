Рынок нефти 25 июля

Нефть сдержанно прибавила по итогам министерской встречи в рамках мониторингового комитета ОПЕК+, прошедшей накануне в Санкт-Петербурге. Реакция рынка во многом носит именно сдержанный характер по причине того, что текущий статус-кво сохранен и кардинально новых данных фундаментального свойства не было озвучено. Подводя итоги встречи, необходимо отметить следующее: 1) принято решение о введении контроля за исполнением параметров сделки, при этом контролю теперь подлежит не только добыча, но и экспорт; 2) комитет не исключает продлить соглашение, при необходимости, после 1 кв. 2018г.; 3) Нигерия обозначила готовность присоединиться к сделке после достижения уровня добычи в 1.8 mn bbl/d; 4) прозвучало заявление главы ОПЕК о расширении сотрудничества за счет привлечения новых стран-производителей нефти (в т.ч. США). Действительно каждая из вышеупомянутых договоренностей носит позитивный характер для рынка, однако она лишь закрепляет предыдущие соглашения (за искл. контроля за экспортом, но на наш взгляд это производная от первичных соглашений по сокрушению добычи нефти). Т.о. подтвердился сценарий действий ОПЕК+, который предусматривал более строгую дисциплину исполнения соглашений (действительно близкую/равную 100%) и предполагающий несколько большие сроки по достижению таргета. Данный шаг выглядит вполне логичным на фоне не самого прочного соглашения как такого. Кроме того, производители сложной нефти (прежде всего американские сланцевики) лишаются дополнительной поддержки за счет более высоких цен. На наш взгляд Brent в ближайшее время продолжит торговаться на отметках $47-50, отыгрывая изменение данных по запасам в США.