Рынок нефти 26 июля

Рынок нефти вновь делает попытку «заболеть оптимизмом». Рынок находится на подъеме с тех пор как мониторинговая встреча по сделке ОПЕК+ достаточно оптимистично оценила перспективы сделки и выразила уверенность в единстве подхода к балансировке рынка, более того своего рода «вишенкой на торте» стала идея контролировать экспортные данные. Однако пока не до конца ясно, как будет контролироваться экспорт и, что более важно, какие рычаги будут использоваться в качестве стимулов / побудительной меры по отношению к тем, кто не исполняет договоренности. Пока же отраслевые данные из США о сокращении запасов нефти и нефтепродуктов подогревают позитив. Сегодня фокус на итоги заседания ФРС (дальнейшую динамику USD), а также статистику от Минэнерго США. Краткосрочные ориентиры по Brent смещаются на $49-51.